Українцям розповіли, як отримати гроші від держави на комуналку

У 2021-2022 субсидію зможуть отримати близько 3 мільйонів українців. Хоча цифра неточна, висока ймовірність того, що охочих буде більше. Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, як правильно подати документи, щоб отримати субсидію.





Отже, перше, що потрібно зробити — подати заяву та декларацію. Сьогодні кожен громадянин може заповнити ці бланки та роздрукувати їх. Вони є на офіційному сайті Мінсоцполітики у розділі “Е-сервіс”. Авторизуватись можна через електронну пошту.

Всього на сайті є три варіанти:

реєстрація за email, заповнення документів, роздрукування та подання їх у відповідні органи;

реєстрація за електронним цифровим підписом;

ідентифікація у мережі через BankID.

Обирайте будь-який зручний спосіб та заповнюйте анкети. Це зменшить черги у службі соцзахисту, а також вбереже громадян від коронавірусу. Також бланки розглянуть швидше, буде менший відсоток помилок при їх заповненні. Документи важливо заповнити та подати якомога раніше. Субсидію нарахують та виплатять до закінчення опалювального сезону, тобто до квітня 2022 року.

З початком опалення місцеві органи соціального захисту зроблять всі необхідні розрахунки для того, щоб кожен громадянин зміг отримати компенсацію. Тож чим швидше будуть подані документи, тим швидше буде нарахована субсидія.

Як визначається розмір субсидії?

У кожному випадку розрахунок індивідуальний. Він залежить від багатьох чинників: розмір плати за житлово-комунальні послуги, тарифи, розмір доходу громадянина, кількість людей в одному домоволодінні.

Отримати субсидію зможе навіть громадянин, який не проживає за місцем реєстрації. Просто необхідно підтвердити це документально. Тоді доходи не будуть аналізувати при розрахунках. Відомий середній розмір субсидії, в цьому році він складає 2000 гривень. У попередньому році ця сума була більшою, 2200 гривень. Також уряд запевнив, що тарифи на опалення залишаться незмінними. Частину компенсує уряд.