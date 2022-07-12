До 17 липня двом знакам зодіаку не щаститиме з фінансами: вони можуть втратити все

Протягом поточного тижня представникам деяких знаків зодіаку катастрофічно не щаститиме з грішми. До 17 липня вони будуть у постійній небезпеці та можуть втратити геть усі свої заощадження.





Астрологи розповіли, що найгіршою ситуація на фінансовому фронті буде у Левів та Водоліїв. Народжених під цими сузір’ями закликали бути дуже уважними та уникати необдуманих витрат.

Лев

Причиною фінансових проблем Левів стане зрада людини, якій вони цілком і повністю довіряли. Представники знаку втратять важливий контракт внаслідок підлих дій колеги, або будуть втягнуті у шахрайську авантюру з інвестиціями.

Проблеми з грішми надовго зіпсують настрій Левів, зроблять їх агресивними та конфліктними. Увесь накопичений негатив вони виплеснуть у колективі та в колі родини. Тож сварок цього тижня уродженцям знаку теж не уникнути.

Астрологи радять Левам бути вкрай обережними й не допускати сторонніх людей до важливих робочих справ. Із дорогими покупками та інвестиціями також краще зачекати. Натомість варто подумати про заощадження «на чорний день», щоб в разі виникнення проблем не залишитися без засобів до існування.

Водолій

Уродженці знаку в найближчі кілька днів по вуха загрузнуть у робочих проблемах. Провал проекту, на який вони покладали великі надії, стане наче «удар під дих». Водолії не отримають обіцяного підвищення, до того ж позбавлять себе шансу за збільшення зарплатні та премію. Можливі також сварки з колегами та керівництвом, в результаті яких представники знаку ризикують втратити роботу.

За словами астрологів, Водоліям до 17 липня не варто приймати серйозних рішень. Це точно не їх тиждень. Якщо можна відкласти вирішення якоїсь проблеми на потім, особливо фінансової, краще це зробити. Можливо відвернути загрозу повністю і не вдасться, та грошові втрати будуть значно меншими.