Астролог рассказала, когда в Украине закончится война: придется запастись терпением

Военные действия в Украине могут затянуться. Победа не будет мгновенной, однако она непременно будет. Ведь силы добра всегда побеждают зло и тьму. Теперь главное для украинцев – выстоять до конца года. А там до конца войны будет рукой подать.





Такой прогноз дала украинский экстрасенс и астролог Анна Ефремова. Она подчеркнула, что сейчас граждане Украины, где бы они ни находились, должны держаться вместе, ведь впереди сложные времена.

По словам провидицы, до конца лета ситуация на фронте будет крайне напряженной. Враг будет пытаться показать нам свои сильные стороны и заставить отчаяться в собственных силах. Однако ему это не удастся. Украинцы выстоят и достойно пройдут все испытания.

Евремова отметила, что в сентябре наступит временное затишье в войне. Однако расслабляться украинцам не следует. Это еще не конец войны. Россияне не оставят нас в покое по крайней мере до конца текущего года. Поэтому ВСУ постоянно нужно быть начеку и не забывать, что мы имеем дело с армией, которая не уважает законы войны и способна на любые подлости.

Астролог отметила, что сейчас в жизни украинцев могут ярко проявиться последствия событий, которые имели место в начале войны. Нужно выдержать это напряжение и, несмотря ни на что, не терять воли к победе.

Украинцам, оставшимся на родине, Ефремова советует изо всех сил поддерживать друг друга. Что касается беженцев, они также способны немало сделать для нашей победы. Их главная миссия – нести украинскую культуру в массы и привлекать внимание иностранцев к ситуации в Украине.

Экстрасенс также сообщила, когда украинцам ждать завершения войны. Она считает, что шанс на победу мы получим в 2023 году. Именно тогда произойдет решающее сражение, которое подарит Украине мир, а ее гражданам – спокойную жизнь.