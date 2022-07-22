Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 31 июля

Многие специалисты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Что же говорят руны о периоде с 25 по 31 июля 2022 года.





Овен

Уруз, йера и ингуз открывают для вас достаточно благоприятный период, когда все ваши возможности будут складываться от тех обстоятельств, которые были реализованы в прошлом. Это период, который поможет вам перейти к их реализации на новый уровень. Поможет вам сконцентрировать свои силы и сделать свой труд максимально эффективным.

Телец

Перевернутый уруз, йера и гебо советуют вам обратить внимание на сферу возможных благоприятных взаимоотношений с партнерами, так как этот период поможет вам сделать подобные шаги и наладить взаимовыгодные отношения, которые обязательно приведут к хорошему результату. Но также предупреждают о недостатке энергии для всех тех дел, которые вы запланировали.

Близнецы

Феху, перевернутый лагуз и манназ рекомендуют обратить свое внимание на сферу финансового благосостояния, потому как оно во многом будет зависеть от раскрытия необходимых качеств. И это время может сложиться таким образом, что преподнесет вам определенные непредвиденные возможности, которые могут повлиять в самом различном русле именно на эту сферу жизнедеятельности.

Рак

Кено, отал и эйваз рекомендуют обратить внимание на сферу информации и на то направление, в котором вы прилагаете свои усилия. Потому как это время может принести не самые удачные в складывающихся отношениях с окружающими перспективы. С другой стороны, правильно используя эту возможность и взяв под контроль все свои дела, вы сможете организовать необходимые для вас обстоятельства нужным образом.

Лев

Лагуз, перевернутый эваз и ингуз говорят о том, что вы можете достигать целей с наибольшей эффективностью, избегая прямого столкновения интересов. То есть это время, когда складывающаяся силы помогут вам избежать конфликтов и наладить взаимоотношения и ваши дела в перспективном ключе. Именно в таком отношении, когда вы не будете напрямую сталкиваться со сложностями, а предпочтете обойти их и отложить достижения максимального результата на будущее.

Дева

Перевернутая вуньо, перевернутый уруз и хагалаз советуют вам взять паузу и принять во внимание тот фактор, что для достижения всех необходимых целей понадобится сконцентрировать ваши усилия. Для чего пока не складываются подходящие обстоятельства. И это то время, когда необходимо учитывать необходимость организации хаотичных событий и действовать согласно со своими планами.

Весы

Беркана, перевернутая вуньо и ансуз говорят о том, что в этот период для вас складываются хорошие возможности для развития коммуникаций и для развития уже текущих дел. И то время, когда вам придется хорошо поработать, однако эта работа принесет свои плоды. Если вы отложите соображения личного комфорта и отдыха на будущее, то вы сможете достичь еще больших результатов.

Скорпион

Беркана, иса и перевернутый турисаз позволят вам преодолеть целый ряд проблем и сложностей, а также вынести из этого хороший урок и на основании него развивать свои планы. Это время, когда не нужно начинать каких-то новых дел, а скорее продолжать старые и оптимизировать их в наиболее удачным русле.

Стрелец

Иса, вуньо и альгиз говорят о том, что сейчас для вас подходящее время для того, чтобы отдохнуть и набраться сил. То время, когда вы можете быть спокойным за свое настоящее и ближайшее будущее, когда вы можете смело развивать те процессы, которые идут в вашей жизни. В какой бы сфере они не заключались. И также вы можете сделать все эти сферы еще лучше.

Козерог

Перевернутый альгиз, райдо и перевернутый отал советуют вам рассмотреть новые возможности и обратить внимание на сферу своих близких отношений, потому как складываются обстоятельства, которые требуют вашего внимания. Однако новые дела помогут вам перейти на новый уровень достижений. Поездки помогут вам отдохнуть и наладить взаимодействие с близкими.

Водолей

Лагуз, отал и гебо говорят о прекрасных возможностях, которые складываются в основных сферах вашей жизни. Это время, которое может преподнести приятный сюрприз, которое поможет оптимизировать все наилучшим образом. И главная сфера, которая может быть наилучшим образом использована, это сфера взаимоотношений. Построения взаимовыгодных коммуникаций.

Рыбы

Тейваз, перевернутый лагуз и хагалаз говорят о непростом периоде, который приносит прекрасные возможности для больших достижений. Но эти возможности будут связаны с необходимостью разрушения определенных процессов и тем, что необходимо будет реализовать свои возможности в каком-то новом, неожиданном русле. К тому же неожиданности могут прийти в вашу жизнь и извне, и поставить вас перед фактом необходимости взаимодействия с ними.