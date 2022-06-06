Яку зарплату отримує топовий чиновник в Україні під час війни

У травні сума податкових зборів прем’єр-міністра становила понад 14 тис. грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб – понад 13 тис. грн та військовий збір – понад 1 тис. грн.





Фактичний заробіток, який отримав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за травень 2022 року, становив 61 397,35 грн. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Нарахована заробітна плата прем’єр-міністра – 76 270 грн, сума складається з:

посадового окладу – 69336,36 грн;

заробітної плати за час відрядження – 6933,64 грн.

Сума утриманих податків становила 14 872,65 грн., у тому числі:

податок із доходів фізичних осіб – 13 728,60 грн;

військовий збір – 1144,05 грн.

Нагадаємо, голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко підвищив зарплати всім співробітникам центробанку на 21%, що вдвічі вище за офіційний показник інфляції за 2021 рік у 10%. Так, згідно з наказом Шевченка, з 1 червня 2021 року співробітники Нацбанку підняли зарплату на 10%. Крім того, наприкінці грудня 2021 року голова НБУ другим своїм наказом підвищив зарплату працівникам регулятора ще на 10% із 1 січня 2022 року.