В Украине до лета подорожает популярный товар: цены уже пошли в гору

В Украине наблюдается тенденция к росту цен на сахар. Согласно аналитикам сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках ВАР, текущий средний уровень отпускных цен с заводов колеблется в пределах 24,60-25,30 грн/кг, и ожидается дальнейшее повышение.

На ценообразование традиционно влияет сезонный тренд. Эксперты отмечают, что с начала года и до середины лета наблюдается рост котировок. “Учитывая текущие рыночные факторы, условные цены могут выйти на уровень 27-28 грн/кг с НДС,” – считают аналитики.

Несколько ключевых факторов влияют на рынок. Во-первых, растет внутренний спрос, а во-вторых, открылся рынок Европейского Союза.

“Многие заводы в настоящее время выкупают квоты под европейский рынок. В то же время украинские производители уже адаптировались к внешним поставкам еще до открытия ЕС – мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д’Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы лишь усиливает рост цен,” – отмечают в ПУСК.

Таким образом, активный экспорт и традиционные сезонные факторы создают предпосылки для дальнейшего повышения стоимости украинского сахара.