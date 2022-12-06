З 1 грудня в Україні підвищили пенсії: хто отримає на 200 грн більше

З 1 грудня деяким українським пенсіонерам будуть платити на 200 грн більше. Надбавку отримають лише громадяни похилого віку, що відповідають певним визаченим державою критеріям. То хто ж може розраховувати на додаткові дві сотні до пенсії?

Підвищення пенсійних виплат торкнеться пенсіонерів віком до 70 років, які повністю виконали норму за стажем. Для чоловіків ця норма складає 35 років офіційного стажу, а для жінок – 30 років. Для українців, що задовольняють ці критерії, мінімальна пенсія збільшиться на 200 грн. Тобто замість 2300 грн вони почнуть отримувати щонайменше 2500 грн.

Варто також зауважити, що підвишку отримають лише непрацюючі пенсіонери. Якщо грмадянин знаходиться на заслуженому відпочинку, але при цьому продовжує офіційно працювати, Пенсійний фонд автоматично позбавляє його всіх підвишок та доплат, і навіть доплат за віком. Саме тому у ПФУ вже не раз нагадували пенсіонерам про необхідність повідомляти свій трудовий статус. Інакше їм будуть платити надто велику пенсію, а всі переплачені державою кошти рано чи пізно доведеться повернути.

Доречі пенсіонерам з неповним стажем суму виплат також перерахують. Мінімалку їм піднімуть в залежності від кількості років стажу, виходячи із суми 2500 грн.

Нагадаємо, що підвищення мінімалки з 1 грудня ніяк не пов’язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цю зміну розміру пенсії заздалегідь прописали у бюджеті, грунтуючись на Постанові Кабміну №963 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому». Ця постанова була прийнята урядом ще 15 вересня минулого року, тобто понад рік тому.

До слова пенсіонерам у віці від 65 років цьгоріч також підвищили мінімалку. З 1 жовтня 2022 року вона збільшилася до 2680 грн, що становить 40% від мінімальної заробітної плати працездатного українця. Тому грудневе підвищення мінімалки на 200 грн торкнеться переважно громадян похилого віку, яким ще не виповнилося 65 років.