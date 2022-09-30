Названо жіночі імена, власницям яких гарантовано успіх у житті

Рідкісні імена мають свою окрему магію. Оскільки вони виділяють своїх власниць на фоні традиційних та поширених імен, то й містять у собі загадкові вібрації. Наприклад, є декілька рідкісних жіночих імен, які неодмінно приносять своїм власницям щастя та земні блага. Якщо хтось зараз у роздумах та планує змінити своє їм’ я у паспорті, можна звернути увагу на наступні варіанти:

Лайма

Це ім’я подарує своїй власниці дух бунтівниці та неординарність. Лайма має твердий характер та дещо чоловічий склад розуму, але вона дуже чуттєва, романтична. Вона завжди все тримає під контролем у житті, тому часто досягає успіху у будь-яких сферах життя. Лайма — це підприємець від природи. Вона вміє заробляти гроші здавалося б з повітря. Єдине, що може її перетворити на Снігову Королеву — розбите серце.

Моніфа

Ще одне рідкісне та магічне і’мя. Жінка Моніфа буде завжди у центрі чоловічої уваги. Дуже емоційна, та притягує до себе сюрпризи долі, як магніт. Вона легко просувається у кар’єрі, не має заздрісників та ворогів. Завжди допомагає слабким та знає собі ціну. Моніфа — це емпат, вона відчуває настрої інших, через що може постраждати сама.

Радмила

Завзята ентузіастка та першопрохідниця. Має вишуканий стиль і любить гарно вдягатися. Рідко вступає у конфлікти, уміє бути вірною та терплячою. При першому знайомстві завжди складає приємне враження милої інтелектуалки. Їй дуже щастить у кохані. Кожен її прихильних, кожен кавалер без тями від Радмили та готовий закидати жінку квітами та подарунками кожного дня. Часто саме за допомоги покровителя отримує у власність бізнес та нерухомість.

Софі

Софі — це класична героїня романтичної комедії. Навколо неї вирує життя і доля дає їй безліч можливостей реалізуватись. Вона легко перемагає та обожнює бути лідером. Вона не вміє мріяти, її бажання стають цілями та легко реалізуються. Софі має міцну родину та красеня чоловіка. Завжди знаходиться в оточенні вірних друзів. Любить проводити час з ерудитами та творчими людьми. Софі може здатись трохи легковажною, тому до неї можуть ставитись не серйозно. Насправді це дуже глибока, мудра та чуттєва жінка.

Аглая

Дуже рідкісне ім’я, але надзвичайно красиве. Його власниця — природжений лідер. Вміє конкурувати із чоловіками, обожнює пригоди, екстрим, швидкість. Аглая дещо вперта, завжди відстоює свою точку зору. Саме через це може здатись дещо конфліктною та складною у спілкуванні. При першому знайомстві не поспішає розкриватись, тому виглядає відстороненою мовчункою. Досягає великих результатів у танцях, співах, художніх видах спорту, навіть якщо вирішує займатись ними у зрілому віці.