Експерти розповіли, чи є сенс в навушниках з кістковою провідністю звуку

Серед навушників існують не тільки вкладиші або повнорозмірні гарнітури, але і пристрої, які не торкаються безпосередньо вух, а лежать на вилицях і передають звук через кістки. Це можливо завдяки технології кісткової провідності.





Чи є практичний сенс в покупці таких навушників і кому вони підійдуть?

Для початку розберемося, що таке кісткова провідність. Ми чуємо щось, тому що звукові хвилі пройшли по повітрю і досягли нашого вуха. Однак звук також може поширюватися через рідини і тверді тіла – насправді, звук проходить швидше за все саме через тверді тіла. Якби ви приклали вухо до залізничних колій, то почули б поїзд, що наближається набагато раніше, ніж якби просто стояли біля рейок. Наші кістки теж тверді, тому вони можуть виступати в якості провідників звукових коливань до вух.

Навушники з кістковою провідністю повністю обходять зовнішню частину вуха: зазвичай вони поміщені на козелок або вилиці, щоб передавати звукові коливання у внутрішнє вухо. Тобто, якщо у вас нормальний слух, ви зможете чітко чути навколишні звуки, продовжуючи при цьому слухати музику, підкасти або аудіокниги в навушниках з кістковою провідністю.

Це особливо корисно в ситуаціях, коли зовнішні звуки теж не можна ігнорувати, наприклад, це питання безпеки при ходьбі або бігу на відкритому повітрі. Технологія кісткової провідності також корисна для деяких людей з порушенням слуху: вона використовується в деяких типах слухових апаратів.

Навушники з кістковою провідністю AfterShokz Aeropex

Критики технології відзначають, що ці навушники по своїй конструкції не «закриють» ваші вуха, як це роблять традиційні пристрої, тому якість звуку буде не такою хорошою. Такий тип навушників також має тенденцію пропускати звук, тому люди навколо вас зможуть почути те ж, що слухаєте ви. Про це варто пам’ятати, якщо ви хочете використовувати їх в тихих, замкнутих просторах.



Ще одна проблема, з якою ви можете зіткнутися з навушниками з кістковою провідністю, пов’язана з самою вібрацією: оскільки вони передають звук через кістки, ви будете постійно відчувати невелику вібрацію. Хтось не зверне на неї увагу, а деяким вона буде дуже неприємна.

Отже, чи варто купувати навушники з кістковою провідністю?

Відповідь на це питання не буде однозначною і вона багато в чому залежить від ваших потреб, сценаріїв використання навушників і бажання спробувати нові технології. Для більшості людей така покупка не буде необхідністю, але ці навушники можуть бути корисні для спортсменів (бігунів або плавців), людей з порушенням слуху і тих, хто не любить звичайні навушники, не може підібрати відповідні (наприклад, вони тиснуть або вивалюються з вух) або не може носити їх через індивідуальні особливості (головні болі і т. д.).