Ретроградний Меркурій: що можна, а що заборонено в цей період

Ретроградний Меркурій – це вкрай непростий період для кожного. В цей час дуже складно домовлятися з людьми, особливо в робочих питаннях, виникають проблеми з технікою та навіть загострюються хронічні хвороби.





За рік може бути від 3 до 4 періодів ретроградного Меркурія. Один з них триває просто зараз. Він почався 9 вересня, а закінчиться лише 2 жовтня. Тож саме час дізнатися, що можна і не можна робити під-час ретроградного Меркурія, та як вберегтися від його руйнівної дії.

Що можна робити в ретроградний Меркурій

Цей період вважається вдалим часом для налагодження стосунків з колишніми партнерами та відновлення роботи над старими проектами. Крім того експерти радять під патронатом ретроградного Меркурія врешті затіяти грандіозне прибирання та очистити свій дім від всього зайвого.

Вдалою в цей час буде і зміна іміджу. Наприклад можна сходити в перукарню, на манікюр або придбати новий одяг. При цьому краще утриматися від ін’єкційних косметичних процедур, наприклад збільшення губ чи уколів ботоксу.

Що не можна робити в ретроградний Меркурій

У період ретроградації планети Меркурій краще утриматися від укладання угод та підписання контрактів. А якщо відкласти цю справу ніяк не виходить, потрібно ретельно перевірити кожен документ, перш ніж підписувати.

Такі ж рекомендації астрологів і стосовно придбання техніки. Існує великий ризик через неуважність купити зовсім не те, що хотілося. Або й узагалі заплатити силу силенну грошей за браковану річ.

Що стосується поїздок, вирушати можна тільки в добре знайомі місця. Нові місцевості та локації краще залишити на інший час. Також не варто провокувати сварки. Ретроградний Меркурій не сприяє порозумінню. Тож під його впливом малесенька суперечка може перетворитися у масштабний скандал, після якого буде нелегко помиритися.