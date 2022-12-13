Нумерологи занепокоєні датою 22.12.2022: чого від неї чекають

2022 рік приніс чимало потрясінь, причому не лише Україні, а й усьому світові. Нумерологи пов’язують це із магічною дзеркальною датою 22.02.2022. Адже саме після неї все пішло шкереберть.

Про дату 22.02.2022 говорили ще задовго до того, як вона настала. Спеціалісти з астрології та нумерології в один голос стверджували, що вона символізує дзеркальні врата, через які людство потрапить у новий світ. Причому цей перехід буде супроводжуватися масштабними соціальними та природними катаклізмами.

Так все і сталося. В Україні почалася війна, Азію накрили численні пожежі, в Індонезії один за одним вивергалися вулкани. Навіть антарктичні льодовики почали танути швидше, що в перспективі може загрожувати підняттям рівня світового океану та затопленням деяких ділянок суші. Світ охопив хаос, а люди поринули у повну безнадію.

Проте як астрологи, так і екстрасенси переконані – цим катастрофам незабаром прийде кінець. Новий спокійний період в історії світу ознаменує ще одна магічна дата 22.12.2022. Вона не є дзеркальною, проте, як і попередня, містить шість двійок. Та ще й слідує одразу за днем зимового сонцестояння.

За словами нумерологів з 22.12.2022 темрява почне розсіюватися, а хаос, який панує зараз у світі, потроху перетворюватися на порядок. Стане зрозуміло, що насправді відбувається та що до цього спричинило. Ба більше, люди зрозуміють, який подій їм чекати в подальшому. Майбутнє стане більш зрозумілим і передбачуваним, а в кінці тунелю негараздів зажевріє світло.

Щоправда деякі ЗМІ вже підняли паніку, назвавши 22.12.2022 датою кінця світу, який буцімто напророкувала сама Ванга. Та це неправда. Кінець настане лише для хаосу, який зараз панує в Україні та багатьох інших країнам. Натомість з’явиться нова надія на мир та порядок у світі.