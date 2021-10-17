Часть украинцев останется без пенсии: что принесет 2022 год

В 2022 году минимум половина украинцев не сможет выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Причина – плавный переход к повышению пенсионного возраста до 63 и 65 лет.





Об этом известно с расчетов Минсоцполитики. К 2028 году всего половина граждан Украины сможет выйти на заслуженный отдых в 60 лет. 5% вынуждены трудиться до 65 лет, а 40% до 63 лет. В целом возраст выхода на пенсию не изменится, он останется на уровне 60 лет. Однако теперь он уходит на второй план, главную роль играет количество лет стажа.

В грядущем 2022 году украинцы смогут выйти на пенсию, если:

• 60 лет, со стажем от 29 лет;

• 63 года, те, у кого стаж от 19 до 29 лет;

• 65 лет, граждане со стажем от 15 до 19 лет.

Те лица, которые не накопили 15 лет стажа, вероятно, останутся без выплат. Они могут рассчитывать только на социальную пенсию, и только после достижения 65 лет. Эта сумма будет ниже прожиточного минимума. Так что единственный выход из ситуации купить недостающие годы стажа.

Как быть если не хватает стажа

Как видите, если стажа недостаточно, то придется продолжать работать или искать способы докупить стаж. Государство об этом позаботилось. Если вам не хватает несколько лет стажа, есть несколько вариантов решения ситуации:

• официальное трудоустройство, чтобы накопить стаж;

• добровольная уплата взносов в ПФ;

• покупка стажа, минимум 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц.

Будут ли пенсии в будущем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что всего через 15 лет в бюджете Украины не останется денег на выплату пенсии. По этой причине сейчас активно внедряют систему накопительной пенсии. Это решит сразу две проблемы – обеспечит украинцев пенсионными выплатами в будущем и решит вопрос выплаты денег тем, кто уже вышел на пенсию. Учитывая экономическую ситуацию в Украине, это, пожалуй, лучшее решение ситуации.