Майже 19 тисяч на руки: в уряді назвали зарплату простого українця

Український уряд оновив свої прогнози щодо зростання реальної заробітної плати на 2023 та 2024 роки.
Ці зміни детально викладені в додатковому матеріалі до проекту державного бюджету на 2024 рік, який наразі перебуває на другому розгляді.
Міністерство економіки повідомляє, що середньомісячна номінальна заробітна плата у 2023 році становила 14 847 грн. Однак з урахуванням споживчих цін відбулося падіння на 11,9%.ё
Зарплата у 18 тисяч
Прогнози на 2024 рік свідчать, що середньомісячна номінальна заробітна плата зросте до 18 527 грн. Більш суттєво, що з урахуванням інфляції темп зростання очікується на рівні 10,1%. Раніше, в першому читанні бюджету, міністерство передбачало більш скромне зростання на 5,2%.
Підвищення прогнозу зростання реальної заробітної плати з початкових 5,2% до 10,1% пов’язане з нижчими, ніж очікувалось, темпами споживчої інфляції. Відповідно, очікувана середньомісячна заробітна плата на 2023 рік у номінальному вираженні також була скоригована у бік підвищення до 18 527 грн, що на 409 грн вище за попередні прогнози, як пояснив Національний банк України у пояснювальній записці.
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