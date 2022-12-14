Українські банки масово підвищують тарифи для клієнтів: у чому причина

Українські банки нещодавно почали підвищувати тарифи для своїх клієнтів. Йдеться про комісію за розрахунково-касове обслуговування (РКО). Про це стало відомо із допису відомого фінансового аналітика Василя Невмержицького, який він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

Оприлюднена Невмержицьким інформація викликала миттєву реакцію його підписників. Коментуючи сенсаційний допис, вони зробили кілька власних припущень щодо причин підвищення фінустановами тарифів на РКО.

Один з користувачів, Сергій Лямець, висловив сумніви щодо необхідності підвищення банківської комісії, адже всі українські банки наразі залишаються прибутковими. На свій коментар він отримав відповідь від Сергія Жука. Той своєю чергою наголосив на так званій «картковій монополії», яка дозволяє банкам ставити будь які умови клієнтам.

Низка інших коментаторів допису Василя Невмержицького пов’язує здорожчання послуг банків з новими правилами НБУ. Адже нещодавно регулятор змінив деякі вимоги до фінансових установ стосовно зобов’язань із резервування та підвищення комісії у Mastercard та Visa.

Зокрема користувач Олег Белінський саркастично зазначив: «Дякую резервуванню НБУ». Та у відповідь отримав зустрічний коментар, в якому користувач не погоджувався з такою заявою. Натомість він стверджував, що корінь проблеми полягає в зміні умов самими платіжними системами Mastercard та Visa, які підвищили власну комісію з 0,3% до 1%.

Однак Василь Невмержицький перервав потік коментарів, назвавши найбільш реалістичну на його думку причину підвищення тарифів. Такою причиною він вважає необхідність закуповувати генератори для кожного банківського відділення. Не кажучи вже про те, що генератори потребують для своєї роботи значну кількість пального. Згідно з припущенням фінансового аналітика, саме ці витрати українські банки і закладають і нову вартість послуг РКО.

Натомість один з підписників Невмержицького зауважив, що проблема з генераторами має скоріше локальний характер, і не може впливати на такі глобальні питання, як вартість розрахунково-касових послуг для клієнтів.