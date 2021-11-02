Стало відомо, коли українці не працюватимуть в листопаді

Жовтень був дуже щедрим на святкові та вихідні дні. Половину місяця сиділи вдома та святкували. Листопад виявився повною протилежністю. Всі, хто працюють 5/2 відпочиватимуть лише 8 днів. Тому може здатися, що час тягнеться довго, а вихідних немов і не було.





Місяць вкрай складний, в плані роботи, але підсолодить ці дні зимовий час. Хоча б посплять українці на годину довше. Таких складних місяців в Україні ще чотири: лютий, липень, вересень, листопад. Іноді до них додається квітень. Якщо свято Великодня українці святкуватимуть в травні, тоді у квітні чекайте мінімум вихідних.

Які свята будуть в листопаді?

При мінімальній кількості вихідних, листопад багатий на професійні свята. Ось тільки частина з них:

4 листопада – День залізничника,

7 листопада потрібно привітати працівників соціальної сфери,

9 листопада заведено відзначати День бухгалтера,

4-го числа День логопеда,

d середині місяця, а саме 16 листопада обов’язково потрібно не забути привітати працівників радіо і телебачення,

21-го числа відзначають День працівника сільського господарства.

Не варто забувати й про улюблений день всіх студентів 17 листопада. Саме в цей день проводять посвячення в першокурсники.

Християнські свята та дні скорботи в листопаді

Для християн в листопаді є два важливих свята:

06.10.2021 Дмитріївська поминальна субота.

28.10.21 початок Різдвяного посту.

У листопаді 2021 року також ще є два дні пам’яті: 21 листопада – День пам’яті жертв ДТП і 27 листопада – День пам’яті жертв голодомору. Варто також нагадати й про те, що у 2021 році з усіх річних 365 днів робочих всього 250, а решта вихідні. Але через локдаун ситуація абсолютно непередбачувана, швидше за все листопад більшість громадян проведуть вдома.