Українців попередили про значні зміни курсу долара вже в найближчі дні

Курс долара в Україні вже у наступні кілька днів впаде до 26 грн. Через перенасичення вітчизняного ринку американською валютою, вона стрімко падає в ціні. Тим часом позиції вітчизняної гривні лише укріплюються.





Як зміниться курс долара та євро?

За словами аналітика брокерської компанії RoboForex Андрія Гойлова, падіння долара ненадовго припинилося лише завдяки втручанню Національного банку. Регулятор протягом певного часу скуповував надлишкову іноземну валюту на ринку. Таким чином НБУ врівноважував пропозицію і попит на долари, стабілізуючи курс.

Та як тільки інтервенції Нацбанку припинилися, курс знову попрямував донизу. На думку Андрія Гойлова вже 20 жовтня вартість одного долара з теперішніх 26,3 грн знизиться до 26 грн. Щодо курсу євро, то він найімовірніше встановиться на рівні 30,55 грн.

Чому дешевшає валюта?

Значний вплив на курс валют має епідеміологічна ситуація в Україні. Черговий локдаун не за горами. Станом на сьогодні «червона зона» оголошена лише на Херсонщині, та з огляду на темпи зараження список «червоних областей» незабаром поповниться.

Однак навіть частковий локдаун може значно знизити попит на долари та євро від імпортерів. А через регулярне поповнення ринку іноземною валютою заробітчан, її цінність стрімко падає ледь не щодня.

Впливає на курси валют і постійне підвищення цін на газ. Зокрема саме на початку жовтня, коли вартість «блакитного палива» сягнула рекордної позначки $1900 за тисячу кубометрів, курс долара різко впав з 26,5 грн до 26,35 грн.

Зазвичай ситуація з курсом долара у жовтні абсолютно протилежна. Перед стартом опалювального сезону вітчизняні постачальники закуповують газ, витрачаючи на нього мільйони доларів. За рахунок цього кількість валюти на ринку зменшується, а відповідно зростає її ціна. Та цього року через надвисокі ціни на газ український бізнес не поспішає скуповувати енергоресурс.