Популярний банк змінить свою назву в Україні

Популярний російський банк буде змушений змінити назву своєї української філії ПАТ «Сбербанк». Судове рішення з приводу перейменування було винесене українським Верховним судом ще у серпні поточного року, в результаті п’ятирічного спору російського банку з українським «тезкою» Ощадбанком.





Рішення про зміну імені свого дочірнього підприємства в Україні Сбербанк прийняв лише 27 жовтня 2021 року. Відтепер фінансова установа носитиме назву АТ «Міжнародний резервний банк», або скорочено АТ «МР Банк». Також філія російського банку отримає права на управління новою торговою маркою з аналогічною назвою «Міжнародний резервний банк», під якою зможе самостійно пропонувати клієнтам товари та послуги.

Цікаво що рішення про перейменування української філії Сбербанк прийняв лише зараз, тоді як торгова марка під новою назвою була зареєстрована фінансовою установою ще у 2018 році.

Російський Сбербанк, що займає 10 місце в Україні за обсягами активів, погодився на зміну назви лише після остаточного рішення суду з цього питання. Судова тяганина між «росіянином та українським державним банком з такою ж самою назвою – «Ощадбанк», велася ще з 2016 року. Вітчизняний банк подав у суд на російського «тезку» за незаконне використання торгової марки, власником якої в Україні є Ощадбанк.

Справа затягнулася аж на 5 років через активне протистояння ВАТ «Сбербанк» та його дочірньої установи в Україні. До моменту винесення рішення справа нараховувала аж 30 томів матеріалів та неодноразово розглядалася судами першої й апеляційної інстанцій. Остаточне рішення за даним питанням було винесене 19 серпня 2021 року.

Наразі відомо, що перейменування фінансової установи жодним чином не вплине на обов’язки та права її клієнтів. Тож українські громадяни, що користуються послугами колишнього «Сбербанку», не зазнають жодних незручностей у зв’язку зі зміною бренду.