В Україні припинив існування великий банк: відома доля вкладників

Процедура ліквідації банку «Фінансова ініціатива» офіційно завершилася. Про це днями оголосив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, на якого покладалося зобов’язання повернути вкладникам фінустанови їхні кошти.





Наразі на офіційному сайті Фонду вказано, що повернення гарантованої суми клієнтам нині неіснуючої фінансової установи завершено. Сума, яку повернули клієнтам банку, становить більш ніж 3,7 мільярда гривень, тобто 96,3% від гарантованого обсягу.

«Фонд гарантування вкладів припиняє процедуру повернення гарантованих коштів клієнтам банку в момент затвердження його ліквідаційного балансу. Саме з цього дня процедуру ліквідації банку можна вважати повністю завершеною», – повідомляє Фонд гарантування.

Водночас погашеними вважаються й вимоги кредиторів до збанкрутілого банку. Хоча відомо, що вони були не надто вдоволені результатами процедури ліквідації й продажу банківських активів в момент закриття «Фінансової ініціативи».

Своєю чергою було закрито й накопичувальний рахунок фінансової установи.

Ліквідація банку «Фінансова ініціатива» розпочалася ще у травні 2019 року. Однак Національний банк України визнав вітчизняну фінансову установу неплатоспроможною набагато раніше, а саме у червні 2015-го. За офіційними даними усі акції ліквідованого банку належали організації «Інвест-Сервіс», якою керує відомий український бізнесмен Олег Бахматюк.

Нагадаємо, що у серпні поточного року розпочалася процедура ліквідації ще одного великого українського банку «Земельний капітал», що належить колишньому міністру вугільної промисловості Віктору Тополову. Його Нацбанк також визнав неплатоспроможним. Зараз Фонд гарантування вкладів саме почав виплачувати обіцяні кошти клієнтам фінустанови.

Людям пообіцяли повернути усі депозити, сума яких не перевищує 200 тисяч гривень, тобто максимальної суми гарантування. Кошти виплачують у філіях банків-агентів Фонду. До їх числа входить близько десятка українських банків.

В цілому ж неплатоспроможні українські банки наразі передали до Фонду гарантування вкладів вимоги своїх кредиторів на загальну суму 1,12 мільярда гривень.