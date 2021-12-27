Шахрайські схеми у мережі на Новий Рік: як не стати жертвою аферистів

Передноворічні дні – це особлива атмосфера. Люди часто втрачають пильність у передчутті свята, чим завжди користуються шахраї. Найпопулярніші схеми обману перемістилися до мережі.





Фальшиві сайти інтернет-магазинів

Часто жертвами стають не лише покупці, а й чесні продавці. Аферисти копіюють сайти популярних торгових майданчиків, пропонують ходовий товар (побутова техніка, електроніка, парфумерія тощо) з величезними знижками, вказуючи, що це передноворічна акція. Далі можливі 2 варіанти розвитку подій.

Шахрайство з передоплатою

Псевдопродавці пропонують товар і вказують, що це фінальний розпродаж, кількість обмежена, тому як гарантію покупки за вигідною ціною просять зробити передоплату. Після отримання певної суми обіцяють вислати товар протягом кількох днів. Далі схема зрозуміла. Номер покупця блокується, на його дзвінки не відповідають, товар він не отримує.

Шахрайство з неякісними товарами

На сайті пропонують акційний товар зі знижками. Покупець замовляє його, отримує, і оплачує післяплатою. Приходячи додому, він перевіряє товар та бачить, що він зіпсований чи не працює. Найчастіше ця схема працює з технікою та гаджетами, які покупці рідко перевіряють у пунктах видачі.

Після того, як виявлено, що товар зіпсований, номер покупця блокується та грошей йому ніхто не повертає.

Як не потрапити на вудку аферистів

Насамперед потрібно уважно вивчити сайт, назву домену, перевірити його вік. Почитати відгуки про магазин на незалежних сервісах;

Не робити передоплату – навіть якщо продавець наполягає, схожий товар завжди можна знайти на іншому сайті;

Перевіряти покупку у точці видачі – цілісність, робочий стан, наявність усіх документів (інструкція, гарантійний талон), зберегти чек про оплату.

Щоб шахраї не святкували Новий Рік за ваш рахунок, не втрачайте пильності у передсвятковій метушні.