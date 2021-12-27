Стало відомо, хто може не сплачувати земельний податок з 1 січня

З 1 січня набуває чинності законопроект №5600. Він зобов’яже громадян України сплачувати податки на земельні ділянки. Нововведення стосується не всіх громадян. Читайте далі, щоб дізнатися, чи потрібно платити податок.





Вже з 1 січня 2022 року українці, які володіють земельними ділянками, будуть змушені сплачувати мінімальне податкове зобов’язання. За словами авторів законопроекту, такий крок дозволить легалізувати агропромисловий комплекс.

Законопроект передбачає кілька категорій громадян України, які не сплачуватимуть податок згідно із законом №5600. Таким чином:

Від сплати податків звільнять власників земельних ділянок, які використовують землю для потреб.

Не доведеться сплачувати податки тим, хто продає продукцію зі свого городу, але за умови сплати необхідних податків на дохід.

Власники дач та невеликих ділянок при будинках до 50 соток також не сплачуватимуть податок.

Окремо варто зазначити, що від сплати податків на землю з 1 січня звільнять громадян, які володіють земельними паями, що розташовані в межах населеного пункту, дачного та садового кооперативу. Також не треба буде сплачувати податки власникам ділянок, отриманих у результаті приватизації в кооперативах у зоні відчуження.

Як бачите, держава регулярно посилює податкове законодавство, щоб спонукати громадян до легалізації доходів. Нагадаємо, що зараз діє податкова амністія, тобто громадяни можуть заповнити нульову декларацію та сплатити податок, аби «відбілити» кошти. Податкова амністія діє до 1 вересня 2022 року. Після пільгового періоду податкова запровадить непрямі методи податкового контролю та перевірить доходи українців із 1995 року. Потім їх зрівняють із витратами, а з різниці змусять сплатити податок. Тому не варто затягувати та краще вже зараз легалізувати доходи.