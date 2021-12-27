Частина українців не зможе вийти на пенсію у 2022 році: названі причини

Частині українців в 2022 році залишиться лише мріяти про вихід на пенсію. Держава змінює правила виходу на пенсію. Внаслідок чого частина громадян пенсійного віку не зможуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років? Роз’яснення надали на офіційному сайті Мінсоцполітики.





До держбюджету на 2022 рік закладено витрати на перерахунок пенсійних виплат для всіх категорій громадян. Водночас посилюються вимоги для виходу на пенсію. Йдеться про вік та кількість трудового стажу. Таким чином:

щоб у 60 років вийти на пенсію, потрібно мати щонайменше 29 років стажу;

для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати від 19 до 29 років стажу;

у 65 право на заслужений відпочинок отримають особи зі стажем від 15 до 19 років.

Якщо стажу менше ніж 15 років, українці втрачають право на пенсію від держави. Звичайно, їх не кинуть напризволяще. Така категорія громадян отримуватиме матеріальну допомогу, але лише за умови, що їхній дохід не перевищує актуального прожиткового мінімуму. Також нагадаємо, що вже з 1 січня частину українських пенсіонерів отримають підвищені виплати.

Зростання пенсій пов’язане з підвищенням мінімальної зарплати та перерахунком прожиткового мінімуму. Також у зв’язку зі збільшенням мінімальної зарплати доплати отримають усі пенсіонери, які мають стаж понад норму, а також пенсіонери зі званням Почесний донор.

Нагадаємо, що виплати тисячі гривень вакцинованим громадянам не вважатиметься доходом при оформленні субсидії чи соціальної допомоги. Оскільки ковідна тисяча – одноразова виплата, її не враховуватимуть як дохід. Також тисяча не вплине на розмір субсидії, оскільки вона не буде враховуватись при розрахунку допомоги на оплату комунальних послуг.