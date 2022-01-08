Підліток став мільйонером купивши біткоїн: зробив правильний вибір

Наймолодший мільйонер Швейцарії Дадван Юсуф своїм успіхом цілком завдячує власній рішучості. Продавши в 11-річному віці всі іграшки, хлопчик придбав свої перші біткоїни. А вже за кілька років став справжнісіньким криптомільйонером.





Дадван Юсуф народився у Іраку. Та коли хлопчику було лише три роки, його батьки переїхали до м. Іпсах, що у Швейцарії. Родина жила дуже бідно, тож коли бабуся Дадвана захворіла й потребувала операції, він вирішив продати усі свої іграшки, щоб допомогти батькам зібрати потрібну суму.

За свої забавки підліток виручив близько 270 дол. Однак передати гроші до Іраку було вкрай складно. Поки Дадван намагався знайти найшвидший спосіб здійснити транзакцію, він випадково натрапив на статтю про криптовалюту. Саме у той момент у нього з’явилася ідея придбати кілька біткоїнів, та збільшити суму своїх заощаджень.

Хлопчина кілька тижнів вмовляв батька, і той врешті погодився. Перші 10 біткоїнів обійшлися Дадвану у 150 євро. Витративши на «ігрові гроші» майже все що у нього було, хлопчина подумав, що зробив фатальну помилку. Однак вже через рік йому вдалося укласти свою першу велику угоду: Дадван придбав 1000 BTC за 11200 євро. А ще через 4 роки, у 2016-му, підліток інвестував 134 000 євро у новий вид «крипти» – Ethereum. На ці гроші він придбав 16 тисяч ETH.

Свій перший мільйон Дадван Юсуф заробив у 2017 році. На той момент йому саме виповнилося 17 років. Та до 2020 року майже всі свої статки хлопець зберігав у крипті.

Зараз Дадван живе наче у казці. Біженець з Іраку, що все дитинство провів у бідності, щодня прокидається в розкішному готелі «Dolder» та ні в чому собі не відмовляє. Не забуває криптомільцонер і про благодійність. Він фінансує власний фонд «Dohrnii», що безкоштовно допомагає отримати фінансову освіту усім бажаючим стати успішними трейдерами.