Клієнтка Привату витратила весь кредитний ліміт: суд дозволив його не повертати

У Ленінському районному суді Дніпра завершився розгляд справи за участю Приватбанку та клієнтки, яка відмовила банку у задоволенні позову. Клієнтка використала 34,6 тис. грн з кредитної картки, але не повернула їх. З нарахованими відсотками загальна сума боргу сягнула 42,8 тис. грн. Проте суд виніс рішення не на користь банку.

На рішення суду, як зафіксовано в реєстрі судових рішень, вплинула відсутність у договорі конкретних процентних ставок та строків кредитування. Клієнт отримав кредитну картку в 2007 році, але в заяві на отримання кредиту не було зазначено процентної ставки та інших умов, таких як штрафні санкції та неустойки.

Приватбанк стверджував, що клієнтка, підписавши анкету-заяву, погодилася з “Умовами та правилами надання банківських послуг” та “Тарифами”, викладеними на веб-сайті банку (www.privatbank.ua). Про це свідчив її підпис на заяві.

Клієнтка заперечила проти цього аргументу, заявивши, що вона погодилася лише з умовами від 21 червня 2007 року з кредитним лімітом у розмірі 2500,00 гривень. Вона підкреслила, що відсоткова ставка за користування коштами не була вказана в договорі.

Банк у своїй вимозі про повернення кредиту вимагав не тільки основну суму боргу (суму позики), але й додаткові витрати, в тому числі нараховані відсотки. Однак на рішення суду про відмову в задоволенні позову банку вплинули саме ці договірні неясності.