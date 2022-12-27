Нова пошта анонсувала нову ціну доставки на 2023 рік

Зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, Нова пошта з початку 2023 року вносить зміни до тарифів.

Декілька оновлень на 2023 рік:

Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково. Скасовується додаткова плата за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн. Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме — 55 грн. Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:

• до 2 кг — 50 грн

• до 10 кг — 80 грн

• до 30 кг — 120 грн

5. Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

• до 2 кг — 70 грн

• до 10 кг — 100 грн

• до 30 кг — 140 грн

6. Доплата за доставку/забір кур’єром

• для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу.

• за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.