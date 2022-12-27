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Нова пошта анонсувала нову ціну доставки на 2023 рік
Зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, Нова пошта з початку 2023 року вносить зміни до тарифів.
Декілька оновлень на 2023 рік:
- Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.
- Скасовується додаткова плата за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.
- Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме — 55 грн.
- Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:
• до 2 кг — 50 грн
• до 10 кг — 80 грн
• до 30 кг — 120 грн
5. Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:
• до 2 кг — 70 грн
• до 10 кг — 100 грн
• до 30 кг — 140 грн
6. Доплата за доставку/забір кур’єром
• для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу.
• за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.
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