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Нова пошта анонсувала нову ціну доставки на 2023 рік

27.12.2022
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Зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, Нова пошта з початку 2023 року вносить зміни до тарифів.

Декілька оновлень на 2023 рік:

  1. Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.
  2. Скасовується додаткова плата за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.
  3. Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме — 55 грн.
  4. Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:

• до 2 кг — 50 грн
• до 10 кг — 80 грн
• до 30 кг — 120 грн

5. Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

• до 2 кг — 70 грн
• до 10 кг — 100 грн
• до 30 кг — 140 грн

6. Доплата за доставку/забір кур’єром

• для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу.
• за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.

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27.12.2022
1 хвилина на прочитання
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