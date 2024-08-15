Шеф-кухар розповів про аналог чаю: гарячий мед

При помірному нагріванні мед не втрачає корисних речовин. Якщо не доводити солодкий продукт до кипіння, то частина цінних для здоров’я властивостей зберігається. Про це GSMinfo повідомив шеф-кухар, історик кулінарії Антон Тосенко.

Особливість термообробки передбачає, що під час нагрівання меду низка корисних мікроелементів руйнується, але базові властивості все ж залишаються.

На підтвердження своїх слів шеф-кухар згадав про медовий напій, який раніше був дуже популярний в Україні. Основою напою був мед, розведений водою три до одного. Отриману основу заварювали з травами. Вважалося, що гарячий напій дуже корисний.

«Це був такий аналог гарячого чаю. Ті ж солодощі без меду немислимі, бо це зараз їх роблять на цукровому сиропі, а традиційно робили на меду. Тому вважати, що мед не можна нагрівати – ні. Будь ласка, можна», – зазначив Тосенко.