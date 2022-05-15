Гороскоп на 15 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
У цей день наші приховані почуття особливо просяться назовні, проте через обставини пориви та бажання можуть бути блоковані.
Нам усім дуже не вистачає щирості та довіри до оточуючих. Також у цей день можлива якась неприязнь із корисними для нас людьми.
На щастя, нам будуть доступні шляхи та прийоми для зняття блоків та обмежень почуттів.
У такий день важливо застосовувати неформальний хід і гнучку інтуїтивну тактику. Напередодні повного місячного затемнення, яке відбудеться 16 числа, рекомендується уникати будь-яких починань, краще позбавлятися непотрібного.
16-17 місячна доба.
Місяць у знаку Скорпіона.
Двадцять шостий сонячний день.
Сонце в знаку Телець .
Камені дня: білий агат та халцедон.
Кольори дня: білий та червоний.
Їжа: рекомендуються молочні продукти.
Вдалий день: Рак
Сприятливий день: Телець
Небезпечний день: Водолій
Несприятливий день: Лев
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку