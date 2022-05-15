Гороскоп на 15 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

У цей день наші приховані почуття особливо просяться назовні, проте через обставини пориви та бажання можуть бути блоковані.





Нам усім дуже не вистачає щирості та довіри до оточуючих. Також у цей день можлива якась неприязнь із корисними для нас людьми.

На щастя, нам будуть доступні шляхи та прийоми для зняття блоків та обмежень почуттів.

У такий день важливо застосовувати неформальний хід і гнучку інтуїтивну тактику. Напередодні повного місячного затемнення, яке відбудеться 16 числа, рекомендується уникати будь-яких починань, краще позбавлятися непотрібного.

16-17 місячна доба.

Місяць у знаку Скорпіона.

Двадцять шостий сонячний день.

Сонце в знаку Телець .

Камені дня: білий агат та халцедон.

Кольори дня: білий та червоний.

Їжа: рекомендуються молочні продукти.

Вдалий день: Рак

Сприятливий день: Телець

Небезпечний день: Водолій

Несприятливий день: Лев

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку