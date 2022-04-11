Українці масово позбуваються від долара та євро: що з курсом

Тенденція до продажу українцями наявних запасів доларів та євро позитивно вплинули на стан національної валюти. Значну роль в укріпленні гривні зіграли й обмеження НБУ, впровадження яких фактично врятувало вітчизняну банківську систему. Як змінилася вартість іноземної валюти з початку війни та що з буде з курсом далі?





Як розповіли у прес-службі Національного банку України, з 24 лютого українці продали набагато більше валюти ніж купили. Різниця наразі складає понад 350 млн. дол. Таким чином готівковий долар, що на початку війни вартував від 40 грн/дол, зараз можна придбати орієнтовно за 30 грн/дол. Тобто курс на готівковому ринку фактично зрівнявся із зафіксованим НБУ офіційним курсом 29,25 грн/дол.

Тим часом за єдину європейську валюту у обмінниках просять лише 34 грн/евро. Тоді як офіційний його курс, закріплений Нацбанком, становить 31,77 грн/євро.

Така «адекватна» як на військовий час ситуація з курсом валют в Україні стала можливою в першу чергу завдяки зваженим рішенням Національного банку. Встановлені з першого дня війни обмеження на обіг валюти, зокрема на її придбання, допомогли не лише зберегти рівновагу банківської системи, а ще й посприяти укріпленню національної валюти.

Українці, опинившись у складній ситуації почали продавати долари та євро, які тримали на чорний день. Таким чином вони наситили внутрішній ринок іноземною валютою знизивши її фактичну вартість.

З огляду на позитивну курсову тенденцію в Національному банку вже навіть почали задумуватися про часткове послаблення валютних обмежень. Ці послаблення будуть здійснюватися у дуже повільному темпі, щоб не порушити стабільності банківської системи. Проте цілком можливо що українці вже незабаром зможуть офіційно купувати в банку долари та євро, нехай і вобмеженій кількості, однак за цілком доступним курсом.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿