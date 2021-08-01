В українців за борги будуть забирати житло та машини, а рахунки заблокуються автоматично

Незабаром українцям, що заборгували перед державою, доведеться несолодко. Заходи проти них стануть набагато жорсткішими. До прикладу, виконавці зможуть без проблем забороняти боржникам виїзд за кордон, забирати у них квартири та машини.





Нові правила стягнення заборгованостей детально викладені у законопроекті №5660, що днями був прийнятий українським парламентом у першому читанні. Зокрема даний документ значно розширює права державних та приватних виконавців.

«Приватників» стане ще більше

Із прийняттям нового закону кількість приватних виконавців, які вже зараз працюють набагато ефективніше, ніж державні, суттєво зросте. Адже парламентарі зроблять доступ до даної професії значно простішим.

До того ж виконавці отримають безліч нових прав, а деякі серйозні санкції щодо боржників зможуть застосовувати на свій розсуд, навіть без рішення суду.

За кордон тепер не пустять

Одним з таких привілеїв виконавців стане самовільна заборона боржнику виїжджати за кордон, поки він не розрахується із заборгованостями. У разі, якщо сума боргу перевищує 20 мінімалок, виконавець має право без участі суду не дозволити боржнику виїзд з країни. До порівняння, за актуальними правилами виконавець може лише попрохати суд про таку заборону.

Низка юристів прокоментували дане правило, зазначивши, що воно суперечить конституційним правам громадянина України. Адже позбавити особу права вільного пересування, до того ж не за рішенням суду, а за наказом виконавця, це вже занадто.

За борги забиратимуть житло

За актуальними правилами зазіхати на житло громадянина, чи на землю, на якій це житло розташоване, держава не має права, поки борг не перевищив 20 мінімалок (120 тис. грн). Та у новому законопроекті цей ліміт хочуть зменшити до 10 мінімальних доходів (60 тис. грн).

За наявності такого великого боргу громадян зможуть примусово виселяти з власної квартири чи будинку, не надаючи взамін альтернативної житлоплощі. Навіть зареєстрована у помешканні малолітня дитина не врятує боржника від цієї жорсткої санкції. Щоправда, таке рішення виконавець вже не зможе прийняти самостійно, для цього йому потрібна буде постанова суду.

Варто зазначити, що відбирати житло у боржників будуть лише в останню чергу. За офіційними правилами, спершу виконавці візьмуться за грошові заощадження, в тому числі розміщені на банківських рахунках. Віднедавна, за допомогою нової автоматичної системи, процедура блокування карток боржників та стягнення із них коштів стала значно простішою.

Далі прийде черга конфіскації цінних металів та паперів. Наступним відберуть транспортний засіб громадянина. І лише у крайньому випадку, якщо усіх цих матеріальних цінностей не вистачить для погашення боргу, виконавці візьмуться за житло боржника.