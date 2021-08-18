Более 3000 гривен: названа цена коммуналки для украинцев

Коммунальные платежки в Украине увеличиваются чуть ли не ежемесячно, значительно опережая параллельный рост дохода населения. Среднемесячная сумма за коммуналку уже достигла 3 тысяч грн, что соответствует 21% от дохода украинца. Тогда как в соседней Польше обслуживание домохозяйств обходится всего в 15% от зарплаты гражданина.





Такие сравнительные данные обнародовал эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства из КГГА Олег Попенко. По его подсчетам, наши западные соседи тратят на коммуналку в общем около 6 480 грн. При этом средняя зарплата поляка составляет почти 42 тыс. грн. То есть обслуживание квартиры одному жильцу обходится чуть больше, чем в 15% от его дохода.

Что касается структуры коммуналки в Польше, то для жителей многоквартирных домов большая ее часть – около 4 тыс. грн – уходит на отопление, вывоз мусора, земельный налог и капитальные ремонтные работы. На газ тратят до 100 грн, по тарифу 10,72 грн за «куб», учитывая 60 грн за доставку ресурса. Цена электроэнергии у соседей – 3,7 грн за киловатт плюс ставка 90 грн абонплаты.

Учитывая остальные платежи (горячая вода и др.), поляки платят «за квартиру» не более 6 480 грн, что составляет 15,6% от их среднего дохода. Тогда как в Украине суммы платежек колеблются в пределах 1840 грн и 3460 грн. А средняя зарплата составляет 14,3 тысячи грн. Получается что коммуналка забирает у нас до 21% месячного дохода. А это немало.

Учитывая такие провокационные данные, напрашивается вполне логичный вывод. Украинским властям нужно или увеличить доход населения, или же снизить коммунальные тарифы. Ведь отдавать пятую часть зарплаты на оплату бытовых услуг неслыханно.

«С учетом актуальных тарифов на коммунальные услуги, украинцы должны зарабатывать не меньше 15,5 тыс. грн в месяц. Тогда по процентному соотношению платежек к доходу мы сможем сравниться с западными соседями», – резюмировал Олег Попенко.