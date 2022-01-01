Наче радіо: названо знаки зодіаку, з якими не можна ділитися секретами

Кожен із нас має потаємні думки та почуття, якими не бажає ділитися з оточуючими. Секрети своєї душі ми довіряємо лише найближчим друзям, розраховуючи, що про них більше ніхто не дізнається.





Однак далеко не всі люди однаково добре вміють тримати рот на замку. Астрологи розповіли, які знаки зодіаку взагалі не здатні зберігати таємниці. Розповівши їм що-небудь, ви ризикуєте виставити себе на посміховисько.

Овен

Представники цього вогняного знаку надзвичайно імпульсивні. Вони звикли завжди говорити те, що думають. Тому для них не зрозуміле навіть саме поняття секрету. Якщо ви розповісте Овену якусь таємну інформацію, будьте впевнені, назавтра про це знатимуть геть усі.

Близнюки

Уродженці знаку – люди душевні та співчутливі. Спілкуючись із ними, хочеться розкрити душу та поділитися наболілим. Близнюки із задоволенням вислухають вас у будь-якій ситуації. Однак з ними варто бути дуже обережними. Адже крім емпатії, вони схильні ще й до розповсюдження пліток.

Діва

Діви обожнюють роздавати поради. Вони завжди знають, як краще вчинити, й не оминуть сказати вам про це. Поділившись із ними своїми роздумами, ви перш за все отримаєте шквал критики та «добрих порад». А пізніше цілком імовірно почуєте про свою проблему вже із чужих вуст.

Скорпіон

Народжені під цим сузір’ям і самі мають безліч таємниць. Тому добре розуміють, наскільки важливо берегти чужі. Поділитися конфіденційною інформацією їх може змусити лише одне – власна вигода. Якщо розголошення принесе відчутну користь Скорпіону, він без роздумів на нього зважиться.

Стрілець

Проблема друзів-Стрільців у їх відвертості. Спершу така риса може здатися перевагою. Однак коли ваш друг, що звик завжди і всюди казати правду, розбовкає довірену йому таємницю, ви вважатимете інакше. Звісно він зрозуміє, що зробив, й страшенно шкодуватиме. Та на жаль буде вже надто пізно.