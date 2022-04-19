Власник брендів Alfa Romeo, Chrysler, Citroen та Peugeot припинив роботу в Росії

Таке рішення в корпорації Stellantis пояснили прагненням дотримуватися санкцій проти РФ, а також логістичними труднощами.





Автомобільна корпорація Stellantis, яка володіє брендами Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, призупинила роботу свого заводу в Калузі (Росія). Таке рішення компанія прийняла, щоб забезпечити повне дотримання санкцій, повідомляє прес-служба корпорації.

“З огляду на швидке щоденне збільшення кількості перехресних санкцій та логістичні труднощі, Stellantis призупинила свою виробничу діяльність у Калузі, щоб гарантувати дотримання всіх перехресних санкцій та захистити своїх працівників “, – зазначили у корпорації.