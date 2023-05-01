Треба встигнути за 5 днів: в Україні змінили правила надання “броні”

Кабінет міністрів України оновив Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, встановивши чіткі терміни розгляду списків, повідомив у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з оновленою процедурою, органи державної влади та державні органи тепер мають максимум 5 робочих днів для того, щоб подати списки на перевірку та затвердження до Генерального штабу Збройних сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

Генеральний штаб Збройних Сил (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) повинен затвердити та подати списки до Мінекономіки протягом 10 робочих днів. Мінекономіки має 5 робочих днів для прийняття рішення про бронювання військовозобов’язаних.

Нарешті, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повинен завершити взяття військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік протягом 5 робочих днів.