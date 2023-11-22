Залишилося 38 днів: в Україні підвищать пенсії на тризначні суми

В Україні у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму у 2024 році зросте і мінімальний розмір пенсії. З 1 січня прожитковий мінімум буде встановлено на рівні 2 920 грн, що призведе до підвищення мінімальної пенсії до 2 361 грн, тобто на 268 грн.

Крім того, з 1 січня максимальний розмір пенсії буде встановлено на рівні 23 610 грн, що означає збільшення на 2 680 грн. Детальніше про те, хто отримає індексацію пенсій у наступному році, читайте у статті.

У 2024 році на окремі групи громадян України чекає індексація пенсій, аналогічна тій, що відбулася на початку цього року. Перерахунок пенсій заплановано на січень, березень та липень.

Починаючи з січня, підвищення отримають особи, які отримують як мінімальну, так і максимальну пенсію. У січні та липні пенсіонери у віці 65 років, які мають повний страховий стаж і мінімальну пенсію, можуть розраховувати на підвищення виплат. Тим часом, у березні ті, хто має право на індексацію пенсій за встановленим планом, отримають надбавку до пенсії.

Важливо відзначити, що певні соціальні виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму, такі як надбавки за особливі заслуги та доплати ветеранам війни, також зростуть.

Як ми писали раніше, у 2024 році в Україні відбудуться зміни критеріїв виходу на пенсію. Якщо в 2023 році на пенсію в 60 років могли вийти особи з 30-річним стажем, то в наступному році вимоги стануть жорсткішими ще на 12 місяців. Таким чином, на пенсію зможуть вийти лише ті, хто має щонайменше 31 рік стажу.