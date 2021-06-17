Великий український банк змінив назву: потрібно переоформляти картки і документи?

На офіційному сайті АТ “Райффайзен Банк Аваль” з’явилося офіційне оголошення про те, що з 17 липня його назву буде змінено. В подальшому фінустанова носитиме ім’я АТ “Райффайзен Банк”. Дані банку буде змінено також в держреєстрі та статуті організації відповідно. Надалі банк працюватиме у звичному режимі.





Хорошою новиною для клієнтів стало те, що раніше видані картки переоформлювати не доведеться. Те ж саме стосується й документів, поданих у банк до перейменування. У офіційному повідомленні Олександр Писарук, очільник правління фінустанови, запевнив, що Райффайзен Банк є правонаступником Райффайзен Банку Аваль, та забезпечить виконання усіх свої зобов’язань щодо контрагентів та клієнтів.

Перейменування організації очільник банку пояснює у першу чергу суттєвим спрощенням для клієнтів. Пан Писарук зробив акцент на постійному вдосконаленні банку, прагненні стати ближчими та простішими для клієнтів. До того ж нова назва ще більше підкреслює приналежність установи до відомої своєю надійністю фінансової групи міжнародного рівня.

Наразі саме Райффайзен Банк є найбільшою фінансовою установою на території України з іноземним капіталом. Банк працює на вітчизняному ринку ще з 1992 року, тобто обслуговує українців фактично із перших років незалежності. Понад 68% його акцій знаходяться у власності Raiffeisen Bank International – потужної банківської групи з Австралії. А решта 30% акцій організації належить Європейському банку реконструкції та розвитку.

Райффайзен Банк надає своїм клієнтам фінансові послуги у найрізноманітніших формах, підлаштовуючись під індивідуальні потреби кожного. Актуальна кількість клієнтів фінустанови – близько 2,6 млн осіб. Для комфортного обслуговування такого обсягу користувачів мережа банку включає 393 філій та понад 1,8 тис. банкоматів, розміщених на території України. До того ж послугами банку можна скористатися й за допомогою мобільного додатку Raiffeisen Online, та опції для бізнес-клієнтів – Raiffeisen Business Online.