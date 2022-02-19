До 750 гривень в місяць: клієнтам monobank змінили ціну за обслуговування

Клієнтам популярного банку без відділень monobank з наступного місяця піднімуть плату за обслуговування карток. Зокрема зміни торкнуться карт Iron та Platinum. Для їх тримачів місячна оплата збільшиться на 250 грн та 50 грн відповідно. Причина здорожчання – зміни у правилах деяких платіжних систем.





Інформація про перегляд необанком своїх розцінок з’явилася у профільній Facebook-спільноті. Клієнти банку опублікували інформацію, отриману від служби підтримки та зі сповіщень у додатку monobank. Тим часом на сайті фінустанови, чи в будь-яких інших офіційних джерелах новину про зміну тарифів поки що не оприлюднили.

Згідно з даними, наданими самими клієнтами, з 1 березня поточного року за обслуговування картки Iron користувачам доведеться платити аж 750 грн. Для порівняння, раніше така картка обходилася власнику лише у 500 грн за місяць.

Щодо картки Platinum, то її «утримання» обійдеться у 300 грн, замість 250 грн. Якщо ж клієнт monobank має дві Platinum-карти – Visa Infinite та Mastercard World Elite – ціна за користування ними зросте на 100 грн. Тобто доведеться платити вже не 300 грн, а всі 400 грн на місяць.

У сповіщеннях свого додатку monobank обґрунтовує підвищення відмовою платіжної системи Mastercard сплачувати за сервіси, якими тримачі карток рівня World Elite користуються в аеропортах. Такі витрати Mastercard перекладає на фінустанови, що випускають ці карти. Тож у monobank змушені підняти плату за обслуговування деяких карток, щоб додаткові послуги аеропортів залишалися для клієнтів доступними та безкоштовними.

Також monobank з 1 березня припинить безкоштовне обслуговування карток Iron для клієнтів, що мають у банку депозити. Причина позбавлення власників довготермінових вкладів такого «бонусу» криється у вилученні депозитів із переліку продуктів Iron Bank. Тож для таких клієнтів Iron-картка з 1 березня також вартуватиме 750 грн.

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