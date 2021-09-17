Газові компанії дописують українцям неіснуючі борги, а потім ідуть з ними в суд

Газопостачальні компанії для отримання заборгованих громадянами коштів готові геть на все. Так, останнім часом комунальники «вибивають» борги, погрожуючи своїм клієнтам судовою розправою. Причому заборгованості, про які твердять газовики, нерідко є сфальсифікованими.





Неприємна історія із газопостачальником спіткала нещодавно родину зі Львівщини. Мешканцям села Різовці Золочівського району комунальники нарахували майже 9 тисяч гривень боргу за «надто повільний лічильник». Якщо ж родина борг не оплатить, компанія-постачальник TAS Energy пригрозила звернутися з позовом до суду та отримати компенсацію у законному порядку.

Висновок про те, що громадяни «накручували» лічильник, зробила газова компанія «Львівгаз» – попередній постачальник сім’ї зі Львівщини. Саме тоді громадянам нарахували борг у розмірі 8674 грн. Проте повторна перевірка лічильника довела помилку комунальників, тож свої претензії до споживачів «Львівгаз» відмінив.

Після цього Львів’яни розірвали договір із постачальником та уклали інший – із TAS Energy. Однак нова компанія раптом почала вимагати у них повернення боргу, помилково нарахованого попередниками. Хоча «Львівгаз» офіційно визнала свою помилку та відмовилася від претензій до родини.

Не зважаючи на те, що борг українців є так би мовити «фейковим», у TAS Energy не збираються відмовлятися від своїх вимог щодо його оплати. Більше того, компанія почала залякувати свого клієнта зверненням до суду.

Постраждалі споживачі вже неодноразово зверталися до компанії-постачальника, та навіть до президентського офісу. Однак наразі їх прохання лише перенаправили до Національної комісії з питань регулювання енергетики та компослуг. Контролюючий орган зі свого боку пообіцяв розібратися у ситуації та встановити справедливість.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок шантажу з боку газових компаній. Комунальники нараховують громадянам неіснуючі борги, розраховуючи суму у платіжці за нормою споживання, а не фактично використаною кількістю ресурсу. А в разі відмови клієнтів сплатити приписаний їм борг, підключають до роботи колекторів.