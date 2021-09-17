Газові компанії дописують українцям неіснуючі борги, а потім ідуть з ними в суд
Комунальники залякують громадян судовими позовами та колекторами.
Газопостачальні компанії для отримання заборгованих громадянами коштів готові геть на все. Так, останнім часом комунальники «вибивають» борги, погрожуючи своїм клієнтам судовою розправою. Причому заборгованості, про які твердять газовики, нерідко є сфальсифікованими.
Неприємна історія із газопостачальником спіткала нещодавно родину зі Львівщини. Мешканцям села Різовці Золочівського району комунальники нарахували майже 9 тисяч гривень боргу за «надто повільний лічильник». Якщо ж родина борг не оплатить, компанія-постачальник TAS Energy пригрозила звернутися з позовом до суду та отримати компенсацію у законному порядку.
Висновок про те, що громадяни «накручували» лічильник, зробила газова компанія «Львівгаз» – попередній постачальник сім’ї зі Львівщини. Саме тоді громадянам нарахували борг у розмірі 8674 грн. Проте повторна перевірка лічильника довела помилку комунальників, тож свої претензії до споживачів «Львівгаз» відмінив.
Після цього Львів’яни розірвали договір із постачальником та уклали інший – із TAS Energy. Однак нова компанія раптом почала вимагати у них повернення боргу, помилково нарахованого попередниками. Хоча «Львівгаз» офіційно визнала свою помилку та відмовилася від претензій до родини.
Не зважаючи на те, що борг українців є так би мовити «фейковим», у TAS Energy не збираються відмовлятися від своїх вимог щодо його оплати. Більше того, компанія почала залякувати свого клієнта зверненням до суду.
Постраждалі споживачі вже неодноразово зверталися до компанії-постачальника, та навіть до президентського офісу. Однак наразі їх прохання лише перенаправили до Національної комісії з питань регулювання енергетики та компослуг. Контролюючий орган зі свого боку пообіцяв розібратися у ситуації та встановити справедливість.
Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок шантажу з боку газових компаній. Комунальники нараховують громадянам неіснуючі борги, розраховуючи суму у платіжці за нормою споживання, а не фактично використаною кількістю ресурсу. А в разі відмови клієнтів сплатити приписаний їм борг, підключають до роботи колекторів.
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