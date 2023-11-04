Тепер можна просто з дому: у Дію додали довгоочікувану функцію

В Міністерстві цифрової трансформації повідомили про новий онлайн сервіс для населення.

Тепер в Дії можна буде сплачувати штрафи за адміністративні правопорушення.

Якщо ви курили в недозволеному місці, порушили правила паркування чи вчинили інше адміністративне правопорушення, то від сьогодні штраф за це можна буде сплачувати в Дії, не чекаючи на квитанцію від судових органів.

Цією новиною поділилися в Міністерстві цифрової трансформації.

В Мінцифри повідомили, що в додатку Дія з’явилася нова послуга. Тепер штрафи за адміністративні правопорушення можна буде сплачувати прямо зі свого смартфона. Для цього потрібно зайти в меню “Послуги”, після чого перейти в розділ “Штрафи”, потім в “Судові штрафи”. Далі потрібно обрати який саме штраф ви бажаєте сплатити та оплатити його за допомогою Google Pay або Apple Pay.

Раніше для того, щоб оплатити штраф, потрібно було йти до суду та кілька годин стояти в черзі для того, щоб отримати паперове судове рішення та реквізити для оплати штрафу. Далі потрібно були йти в банк та оплачувати штраф за квитанцією. На все це потрібно було витратити кілька годин, і це у кращому разі. Тепер же процедуру значно спростили, тож оплатити штраф можна лише за кілька хвилин.

Також найближчим часом в Дії можуть з’явитися цифрові ветеринарні паспорти. В Україні найближчим часом запустять Єдиний державний реєстр домашніх тварин

Уряд вже ухвалив відповідну постанову. Спочатку до реєстру будуть вносити дані про котів і собак, але згодом послугу масштабують і на інших травин. В перспективі цей реєстр дозволить зібрати інформацію про домашніх улюбленців і використовувати її для пошуку загублених тварин, контролю вакцинації та стерилізації. Це ще один крок до вступу у Європейський союз.