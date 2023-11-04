Теперь можно прямо из дома: в Дию добавили долгожданную функцию

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о новом онлайн сервисе для населения.

Теперь в Дії можно будет оплачивать штрафы за административные правонарушения.

Если вы курили в неположенном месте, нарушили правила парковки или совершили другое административное правонарушение, то с сегодняшнего дня штраф за это можно будет платить в Дії, не дожидаясь квитанцию от судебных органов.

Этой новостью поделились в Министерстве цифровой трансформации.

В Минцифры сообщили, что в приложении Дія появилась новая услуга. Теперь штрафы за административные правонарушения можно будет оплачивать прямо со своего смартфона. Для этого нужно зайти в меню “Услуги”, после чего перейти в раздел “Штрафы”, затем в “Судебные штрафы”. Далее нужно выбрать какой именно штраф вы хотите оплатить и оплатить его с помощью Google Pay или Apple Pay.

Ранее для того, чтобы оплатить штраф, нужно было идти в суд и несколько часов стоять в очереди для того, чтобы получить бумажное судебное решение и реквизиты для оплаты штрафа. Далее нужно было идти в банк и оплачивать штраф по квитанции. На все это нужно было потратить несколько часов, и это в лучшем случае. Теперь же процедуру значительно упростили, поэтому оплатить штраф можно всего за несколько минут.

Также в ближайшее время в Дии могут появиться цифровые ветеринарные паспорта. В Украине в ближайшее время запустят Единый государственный реестр домашних животных

Правительство уже приняло соответствующее постановление. Сначала в реестр будут вносить данные о котах и собаках, но впоследствии услугу масштабируют и на других травин. В перспективе этот реестр позволит собрать информацию о домашних любимцах и использовать ее для поиска потерянных животных, контроля вакцинации и стерилизации. Это еще один шаг к вступлению в Европейский союз.