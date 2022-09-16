Половина 60-летних украинцев останется без пенсий: в чем причина

В Украине со следующего года в очередной раз вырастет норма стажа для граждан, желающих выйти на пенсию в 60 лет. Для этого на их пенсионных счетах должны скопиться взносы за 30 лет. Но и это еще не конец. К 2028 году требования к стажу каждые 12 месяцев будут увеличиваться и в результате достигнут цифры в 35 лет. При таких условиях уже через 6 лет стать пенсионером в 60 смогут только 55% украинцев.





На сегодняшний день, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно официально отработать не менее 29 лет, с каждой своей зарплаты платя взнос в Пенсионный фонд. Хотя раньше будущих пенсионеров требовали значительно меньшего стажа.

Все изменила пенсионная реформа, которую в Украине начали внедрять в том же 2017 году. Изменение требований к стажу было решено небольшими шагами – ежегодно на 12 месяцев. Так и получилось, что к 2022 году украинцы уже не могли вовремя уйти на пенсию, не доказав стаж в 29 лет.

В последующие 6 лет требования к будущим пенсионерам продолжат расти. Выйти на пенсию в 60-т можно будет при наличии стажа в размере:

в 2023-м – более 30 лет;

в 2024-м – более 31 года;

в 2025-м – более 32 лет;

в 2026-м – более 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – более 35 лет.

В случае невыполнения вышеуказанных требований к стажу, следующая возможность выйти на пенсию у гражданина появится в 63 года. Для украинцев в таком возрасте нормы стажа значительно ниже. В следующие несколько лет чтобы пойти на заслуженный отдых в 63 нужно будет отработать:

в 2022-м –19-29 лет;

в 2023-м – 20-30 лет;

в 2024-м – 21-31 лет;

в 2025-м – 22-32 лет;

в 2026-м – 23-33 лет;

в 2027-м – 24-34 лет.

Вместо этого стать пенсионером в 65-летнем возрасте можно даже со стажем в 15 лет. Хотя на приличную пенсию в таких условиях рассчитывать не стоит.