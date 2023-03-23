Дом до 1000$: где в Украине можно дешево приобрести недвижимость

В Украине можно приобрести вполне подходящий для проживания дом менее чем за 1000$. Правда, такое жилье имеет ряд недостатков, среди которых удаленность от крупных населенных пунктов и отсутствие базовых коммуникаций. К тому же большинство недорогих домов нуждаются в капитальном ремонте.

На популярных ресурсах по продаже недвижимости можно найти немало объявлений, в которых дома по 70-100 кв. м предлагают приобрести за несколько сотен долларов. Например, в селе Воскресенка Днепропетровской области трехкомнатный дом площадью 80 квадратов продают всего за 25 тыс. грн (около 650$). Общая площадь участка, на котором расположен дом, составляет 50 соток. Также поблизости протекает река.

Однако владелец сразу предупреждает, что в доме нет санузла. К тому же он нуждается в дорогостоящем ремонте. На стоимость влияет и местоположение недвижимости. Ведь Днепропетровская область сейчас не очень популярна из-за близости к линии фронта.

Еще один недорогой дом продают в селе Коровье Хмельницкой области. Его площадь составляет 90 кв. м, а цена – всего 700$. Дом построен на участке в 27 соток. Дом оборудован индивидуальным газовым отоплением. Рядом есть река и лес. Однако туалет, как и в предыдущем варианте, расположен на улице. А это для большинства потенциальных покупателей может оказаться существенным недостатком.

В Одесской области в селе Лесное дом площадью 70 квадратов предлагают приобрести за 800$. В нем три комнаты, к тому же новый владелец получит еще 10 соток земли рядом с домом. Из коммуникаций есть электричество и вода. Однако санузел, как и в большинстве таких предложений, отсутствует.

В целом рынок недвижимости в Украине за время войны ощутимо просел. Довоенные цены сохранились только на жилье, расположенное в относительно безопасных западных регионах. А вот в областях, приближенных к линии фронта, цены на квартиры и дома упали порой на 40-50%.