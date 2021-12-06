В Україні унікальна і рідкісна монета на аукціоні викликала справжній ажіотаж

Колекціонери можуть збирати антикваріат, предмети мистецтва, а іноді й більш дивні речі: поштові марки або обігові монети. Вартість копійки іноді перевищує у сотні тисяч разів її номінал. Потрапити до рук пересічного громадянина такий екземпляр може випадково, наприклад, касир в магазині дасть решту.





Так рідкісна українська монета з’явилася на сайті інтернет-аукціону. Опис вказує: екземпляр дуже унікальний. Що у цьому шматочкові металу настільки незвичного, що його ціна майже 1000 доларів?

Унікальна і рідкісна монета на аукціоні викликала справжній ажіотаж

Ексклюзивний зразок обігових грошей був викарбуваний в 1992 році. Виготовили її із нержавіючої сталі. Вона не реагує на магніт. Природний колір гривні «срібло». Це не єдина особливість. Перші металеві гривні були золотого кольору. Вони є в обігу й сьогодні.

Також на реверсі немає вінка з калиною. Крім того, гривня немає насічок на гурті. Вона повністю гладка. Рідкісна марка отримала назву AAG. Важить 4,23 грама. Якщо придивитися до шрифтів, то стає помітно, що вони не є рівними, пливуть, різної ширини та висоти. Лівий зуб тризуба ширше, ніж правий, і так далі, є багато таких недоліків. Таким чином, може здатися, що це підробка.

П’ятак був використаний в якості заготовки. Це не підробка, а тестовий екземпляр. До кінця аукціону, залишилось кілька днів. Можливо, вартість монети ще зросте.

Продає її невідома особа. Швидше за все, це колекціонер, який добре розбирається в своїй справі. Він просто чекав зручного моменту, щоб отримати з продажу як можна більше грошей.