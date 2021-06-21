Українці платитимуть за свої квартири значно більше

Активне обговорення у суспільстві спричинили зміни, що пропонуються законопроектом №5600. Нововведення стосуються безпосередньо оподаткування об’єктів нерухомого майна. Як же вплинуть нові правила на український ринок житла?





Як сьогодні оподатковується нове житло?

Наразі ПДВ сплачується тільки за «першу поставку житла». Це означає, що оподатковуються лише операції з передачі права власності першому власнику нерухомості. Причому джерела фінансування будівництва вказаного об’єкту не мають у цьому випадку жодного значення.

Та часто першим офіційним власником новобудови стає сам замовник будівництва. Отож дана проблема не торкається інвесторів, що вирішили купити собі квартиру.

Як буде оподатковуватися житло в подальшому?

За новими правилами перша реєстрація житла не буде оподатковуватися. Також від податку звільнятиметься реєстрація нерухомості, що будується за державної підтримки. Це так зване «доступне житло», що на 30% фінансується за державний кошт та надається державою за пільговими умовами в іпотеку громадянам.

Що ж стосується усіх наступних реєстрація житла, на всі ці операції накладатимуть ПДВ. Отож, якщо ваша новобудова не є «доступним житлом», у договорі із забудовником з’явиться ще один рядок про додавання до вартості житла суми податку. Відповідно й сума забезпечувального платежу зміниться, адже також міститиме у собі вартість ПДВ.

Якщо ви уклали договір на придбання житла до прийняття даного закону, зміни все одно можуть вплинути на ціну вашої нерухомості. Це станеться, якщо у договорі із забудовником передбачене корегування ціни в залежності від змін в податковому кодексі, курсі валют чи інших обставин.

Якщо ж ви вже встигли повністю оплатити суму за договором, дана зміна у законі ніяк не вплине на вартість вашої нерухомості.

Коли нові правила набудуть чинності?

Згідно із законопроектом нові правила вступлять у силу 1 липня поточного року. Та зміни щодо податків і зборів в Україні повинні вноситися принаймні за 6 місяців до початку наступного бюджетного року. Отож новації можуть набути чинності лише з початку 2022 року.