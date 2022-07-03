“Це не буде так як в НАТО”, – Шольц про гарантії безпеки для України

Німеччина обговорює гарантії безпеки для України зі своїми союзниками, готуючись до періоду після війни в Україні, заявив канцлер Німеччини Шольц телеканалу ARD у неділю.





“Ми обговорюємо з близькими друзями питання про гарантії безпеки, які ми можемо надати. Це постійний процес. Зрозуміло, що це не буде так само, якби хтось був членом НАТО”, – сказав Шольц.

«Цілком зрозуміло, що це питання, яке ретельно готується в дипломатичній сфері до того дня, який ми сподіваємось скоро побачити, коли закінчиться війна», – додав він.