Плюс 150 грн до платіжки за світло: українцям назвали новий тариф

В Україні незабаром можуть підвищити тариф на електроенергію. За попереднім оцінками ціна зросте приблизно на 1 грн за кіловат. До такого варіанту наразі схиляються у Раді. Парламентарі вважають, що ціну для споживачів необхідно підвищити для фінансування ремонту і відновлення енергетичних об’єктів.

Як зазначив заступник голови парламентського комітету з питань ЖКГ Олексій Кучеренко, в уряді зараз прораховують різні варіанти підвищення цін. Та найоптимальнішим наразі вважають збільшення тарифу до 2,3-2,5 грн за кіловат.

В такому випадку середньостатистична родина, що протягом місяця споживає 150 кВт*год, буде платити за світло приблизно на 150 грн більше. Натомість малозабезпечені українці підвищення тарифів навіть не помітять. Різницю в ціні повністю покриє субсидія.

Кучеренко зауважив, що підвищення цін на електрику все одно не уникнути. Адже потрібні кошти на відновлення постраждалої від російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Набагато важливішим зараз є збереження тарифу на газ та опалення. Саме ці комунальні послуги обходяться українцям найдорожче, а взимку платіжки за газ і тепло складают до 80% від суми рахунків за комуналку.

Питання підвищення тарифу на газ, яке зараз обговорюють в уряді, прокоментував також голова Спілки споживачів компослуг Олег Попенко. За його словами мораторій на підвищення цін на газ, гарячу воду та опалення під час дії військового стану можуть незабаром відмінити. Про це з урядом наразі намагається домовитися головний постачальник газу в Україні компанія «Нафтогаз».

Якщо Кабмін та «Нафтогаз» досягнуть згоди, тариф на газ вже у травні може збільшитися з 7,96 грн до 11-12 грн за кубометр. І це лише в рамках першого етапу підвищення цін. На другому етапі ціна може сягнути навіть 16 грн за куб. В такому випадку платіжки українців за тепло наступного опалювального сезону збільшаться удвічі.