Гетманцев пригрозив українцям, які не платять податки прикриваючись війною

Деякі українські компанії, ссилаючись на військовий стан, досі не сплатили податків за 2021 рік. При цьому вони продовжують стабільно працювати та отримувати прибутки. Про таку ситуацію днями повідомив голова парламентського комітету з податкових питань Данило Гетманцев.





Чиновник пояснив, що мова йде про бізнес, який від війни практично не постраждав та розташований у відносно безпечних регіонах країни. Однак його власники не поспішають подавати декларації навіть за 2021 рік, не кажучи вже про січень та лютий поточного року.

Очільник профільного комітету вважає, що така поведінка вітчизняних підприємців неприпустима. Розуміючи складну ситуацію в країні, люди за першої можливості намагаються заплатити податки наперед. Тож втеча від виконання свого боргу перед країною зараз все більше нагадує саботаж.

Гетманцев підкреслив: до компаній, які знаходяться у гарячих точках і не можуть провадити свою діяльність, звісно ж не може бути ніяких претензій. Але якщо виробництво розташоване, наприклад, у Чернівцях, то немає жодних причин для несплати податків чи затримки декларації.

«У всіх нас одна біда. Ваш бізнес у Чернівцях точно не вистоїть, якщо Київ впаде. Податки зараз повинні платити всі, хто може це робити. Адже якщо немає податків, немає і надходжень до держаного бюджету», – підкреслив Данило Гетманцев.

Голова податкового комітету Верховної Ради також пообіцяв приділити «особливу увагу» бізнесу, який без реальних причин не платить податки. Такі компанії візьмуть «на олівець» та будуть боротися із безвідповідальністю у підприємницьких колах.

Нагадаємо що з початком війни в Україні суттєво зменшили податкове навантаження на бізнес. Зокрема ФОПам дозволили тимчасово не сплачувати ЄСВ, а великі компанії можуть перейти на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку у розмірі 2% від обороту.

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