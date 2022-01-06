Заробітчан масово кличуть до Польщі: нові правила перебування

За даними на кінець 2021 року кількість українських заробітчан у Польщі зросла майже на 24%. Та завдяки пом’якшенню умов в’їзду й перебування у 2022-му їх може стати ще більше. Власне з цією метою поляки й змінили кілька пунктів закону про іноземців. Адже через еміграцію власних громадян до Великої Британії та Німеччини, західні сусіди як ніколи потребують робочої сили.





Щоб привабити ще більше трудових мігрантів з України, поляки перш за все збільшили термін дії дозволу на роботу до 2 років. Раніше такий документ видавали лише на 6 місяців, а щоб отримати наступний дозвіл потрібно чуло чекати рішення влади ще стільки ж часу.

Ще однією хорошою новиною для українців стала зміна умов отримання карти побиту, тобто посвідки на проживання у Польщі. Відтепер для отримання карти побиту не потрібно буде надавати договір на оренду житла. До того ж після зміни роботодавця вона залишатиметься актуальною, тоді як минулого року українці влаштовуючись на іншу роботу повинні були подавати нову заяву на посвідку.

Документ видаватимуть на строк від 1 до 3 років. Увесь цей час українець зможе спокійно жити та працювати у сусідній країні.

Не останнім пунктом, що може переконати наших громадян виїхати на роботу до Польщі, є зростання мінімальної зарплатні. Нижня межа доходу у поляків піднялася до 20360 грн, тоді як у 2021-му вона знаходилася на рівні 18940 грн. Зростання мінімалки майже на 50 євро багато означає для наших заробітчан. Адже більшість із них займається низькокваліфікованою працею, платня за яку зазвичай близька до мінімальної в країні.

Завдяки більш лояльним до іноземних працівників законам українцям стане простіше жити та працювати у Польщі. Та в той самий час нововведення сусідів для нашої держави можуть мати не найкращі наслідки. Оскільки масова міграція громадян загрожує Україні справжньою кризою на ринку праці.