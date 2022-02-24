Найвідоміший блогер Росії виступив на захист України

Популярний російський журналіст та блогер Юрій Дудь висловив свою думку стосовно визнання владою РФ псевдореспублік ЛНР та ДНР. Дудь підкреслив, що йому соромно за поведінку своєї держави й висловив підтримку народові України.





У своєму пості в мережі Instagram Юрій Дудь розповів про нещодавній візит до Норвегії. Він порівняв тамтешнє місто Киркенес із російськими Нікелем та Заполярним, наголосивши на колосальній різниці між ними за рівнем життя. Хоча ці регіони розділяє лише близько 60 км, до того ж вони однаково багаті на нафту та газ.

Юрій Дудь тексті своєї публікації натякнув, що причиною занепаду багатих на ресурси та працьовитих людей міст є влада. У якості прикладу безглуздих дій очільника своєї держави він привів нещодавнє рішення про визнання так званих «республік» ДНР та ЛНР. Путіна Дудь назвав «захопленим історією імператором», а його соратників – «свитою з ампутованою волею».

Блогер підкреслив, що не обирав цю владу й не збирається підтримувати її «імперський угар». Що ж до стосунків РФ з Україною, Дудь цілком і повністю підтримує позицію українців. Попри свій патріотизм, він відчуває сором за агресивні дії Росії й щиро турбується за своїх родичів та знайомих в Україні.

«Я виріс у Росії. Це моя Батьківщина. Я з гордістю ношу триколор. Та зараз хочу підтримати Україну – дім моїх близьких і друзів», – написав Дудь.

Варто зазначити, що так відверто висловлюючи свою думку про діючу владу, блогер сильно ризикує. Адже неодноразово публічні особи, які критикували Путіна, піддавалися справжнісіньким «репресіям». Однак Юрій Дудь зазначив, що для нього висловити в мережі свою істинну позицію було вкрай важливо, принаймні для того, щоб виправдатися перед власними дітьми.

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