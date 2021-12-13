Від того і наберешся: з ким зустріти 2022 рік знакам зодіаку, щоб притягнути успіх

Вважається, що як зустрінеш Новий рік, так і проведеш. Якщо слідувати цій прикметі, то до переходу з 2021-го до 2022-го варто підходити ґрунтовно, обираючи не лише місце та страви святкового столу, а й оточення. Астрологи розказали, кого обрати у союзники для того, щоб наступний рік Блакитного Водяного Тигра став найвдалішим у вашому житті.





Овен

Перш ніж зустрічати Новий рік, уявіть, чого ви насправді бажаєте у 2022 році. Якщо це активність і прагнення розвиватися, то вибирайте відповідну компанію, яка бажано складається з людей, які підтримують ваші устремління, навіть найнезвичайніші. Якщо вам до душі – мирно плисти за течією, уникаючи відповідальності при прийнятті важливих рішень – шукайте спокій у сімейному колі або знайдіть, з ким ви можете по-справжньому розслабитися.

Телець

Якщо в задумах на 2022 рік – плани найбільшого масштабу, не дуже вам властиві, то краще зустріти Новий рік з тим, хто мотивує вас на емоційне піднесення, позитив і якийсь кураж. Якщо ж ви плануєте весь рік перебувати у творчому процесі, то будьте в найчарівнішу ніч року з тим, хто приймає вас таким, яким ви є, не провокуючи на кардинальні зміни.

Близнюки

Люди, які діють непослідовно, спочатку роблять, а потім тільки думають, точно побоюйтеся в Новий рік. Також цурайтесь безініціативних людей і тих, які у всьому і завжди погоджуються: таке знайомство може послужити вам недобру службу. Відмінним супутником у перехідну ніч стане розумна досвідчена людина, яка і надихне на нові звершення, і «пригальмує» ваші невгамовні задуми у разі потреби.

Рак

Остерігайтеся опинитися в новорічну ніч з тими, хто надто емоційний і будує нездійсненні плани: ви ризикуєте опинитися в болоті, з якого важко вибратися. Віддайте перевагу тим, хто вас по-справжньому любить, цінує і живе з вами в унісон: саме такі люди не тільки протягнуть вам руку допомоги у скрутну хвилину, але й сприятимуть тому, щоб у 2022 році все навколо вас розвивалося найбільш сприятливим чином.

Лев

Тільки вам вибирати – спокійне оточення або вічно неспокійні друзі та колеги: вам зірки готові підіграти та подарувати вдалі моменти незалежно від компанії, у колі якої ви зустрінете Новий рік. Стережіться людей-провокаторів, які можуть спонукати вас на сплески негативу та агресивні витівки. Якщо слідуватимете пораді, то великий шанс отримати натхнення.

Діва

Тримайтеся подалі від провокаторів, здатних спрямувати вашу енергію в непотрібні суперечки, але й ховатися від компаній не варто, особливо тих, які здатні зарядити вас життєствердним настроєм на цілий рік. Уникайте буркунів і тих, хто зарубує ваші починання на корені, віддаючи пріоритет у спілкуванні веселощам і оптимістам.

Терези

У цей Новий рік візьміть паузу від шуму та розгулу, особливо від любителів гарненько «залити» та давати безкоштовні поради. Проведіть це зимове свято по-домашньому, подивіться романтичний фільм, пограйте в настільні ігри, затійте просту душевну розмову з тим, у кому впевнені: і тоді 2022-й принесе вам мир і безтурботність.

Скорпіон

Вибирати не доведеться: будь-яка компанія стане джерелом натхнення, подарує вам нові ідеї та спонукає на активні дії щодо їх здійснення. Ідеально, якщо ваша спільнота складатиметься з різних людей — як тих, хто любить веселість і активність, так і тих, хто прагне пофілософствувати. Такий різнобій дозволить вам повністю відчути радість від настання року Блакитного Водяного Тигра.

Стрілець

Остерігайтесь занудства і святенництва в новорічну ніч з боку тих, хто завжди серйозний і просто не вміє повеселитися на повну котушку: радості таке сусідство в новорічну ніч вам точно не принесе, тільки до конфлікту і бійки доведе. Проведіть чарівну ніч з тим, хто є для вас предметом гордості – тільки такий компаньйон стане вдалим талісманом на 2022 рік.

Козеріг

Тримайтеся подалі від тих, хто не дотримується слова: поведінка таких людей негативно позначиться на запланованих вами справах. А от тих, хто піклується і надає вам підтримку — не забувайте: саме вони продовжать виявляти найкраще до вас відношення і наступного року, підказуючи при необхідності і застерігаючи від необдуманих вчинків.

Водолій

Все залежить від того, чого ви хочете добитися в наступному році. Якщо кардинальних перетворень, то вибирайте відкриті та веселі гучні компанії, а якщо прагнете подорожувати та саморозвиватися – спокійних урівноважених людей.

Риби

Керуйтеся інтуїцією та вибирайте душею: сміливо відсікайте безініціативних, шукайте активних людей, що надихають. Ті, яким ви зможете повірити з першого погляду, і стануть надійною опорою протягом усього 2022 року. Вони зможуть не лише стати партнерами у найсміливіших проектах, а й убережуть від необдуманих рішень, припинять на корені конфліктні ситуації.