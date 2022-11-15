Як планувати стрижку за фазами місяця: календар на грудень

Здавна люди планували важливі справи та події свого життя, орієнтуючись на фази місяця. Адже ця планета має дуже потужну енергетику і здатна впливати на результати тих чи інших дій людини. Навіть здавалось би рутинні процедури чимало людей досі виконує беручи до уваги так звані «забобони» предків. Зокрема це стосується догляду за собою. Стригтися ми зазвичай йдемо лише на молодий місяць, щоб волосся краще росло. А на спадаючий місяць намагаємося взагалі не планувати процедур для краси.

Відома астропсихологиня Олена Осипенко подбала про українців, які вірять у магічний вплив місяця, і склала спеціальний місячний календар доглядових процедур на грудень. Згідно з цим календарем наступний місяць буде не надто сприятливим для змін у зовнішності. На тлі місячних фаз буде спостерігатися ретроградація Марса, а потім і Меркурія. Однак у грудні все одно знайдеться кілька вдалих днів для стрижки, фарбування чи інших процедур краси.

Вдалі дні для стрижки волосся у грудні:

4 грудня з 13:40;

5-6 грудня;

13 грудня до 17:55;

14 грудня з 10:45;

15 грудня;

17-18 грудня;

24 грудня.

Невдалі дні для стрижки волосся у грудні:

1-3 грудня;

9-12 грудня;

16 грудня;

19-20 грудня;

22-23 грудня;

27-31 грудня.

Вдалі дні для косметичних процедур у грудні

Що стосується косметичних процедур для волося та шкіри, то їх, за словами, астропсихологині, варто планувати у відповідності до фаз місяця, а саме його росту та спаду. Саме за цими фазами Олена Осипенко й визначила дні, в які процедури дял краси матимуть найкращих ефект.

Процедури з догляду за шкірою тіла та обличчя можна проводити в такі дні:

17, 18, 19, 20, 21 та 22 грудня.

Фарбування волосся та маски для обличчя варто запланувати на наступні дати:

1-7 або 23-31 грудня.

На манікюр та педикюр найкраще записуватися в такі дні:

23 або 24 грудня.