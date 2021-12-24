Українцям доведеться доплатити за газ та його доставку

Енергетична криза, що у поточному році накрила Європу, вже збільшила платіжки українців приблизно на третину. Однак вітчизняні тарифи на газ та електроенергію все ж значно нижчі, аніж їх реальна собівартість. Наразі українська влада докладає усіх зусиль, щоб запобігти підвищенню цін ба базові комунальні послуги. Та політика стримування тарифів не може тривати вічно. Коли ж очікувати здорожчання комуналки?





Насправді кошти, які громадяни економлять на штучно знижених тарифах, все одно не залежуються у них в кишенях. Вітчизняний бізнес вже платить за енергоресурси сповна. Ціна на газ для підприємств наразі коливається у межах 30-40 грн за куб м, а електроенергія вартує близько 1400 грн за МВт*год. Зростання витрат виробники компенсують через підвищення цін на свої товари та послуги. Тож ті гроші, які українці недоплатили за комуналку, йдуть на дорожчі продукти, промислові товари та ліки.

Однак експерти вважають, що вже зовсім скоро платити повну ціну за енергоресурси доведеться не лише бізнесменам, а й простим українцям. Влада не зможе довго стримувати тарифи, та й МВФ не в захваті від нашої політики штучного регулювання цін на комуналку.

Наразі більшість побутових споживачів платять за газ лише 8 грн за куб м, тоді як ціна пального у Європі вже сягнула 2000 дол. за тис. кубів. Покривати таку велику різницю у ціні коштом держбюджету можна лише протягом обмеженого часу. І цей час для нас закінчиться найімовірніше із закриттям опалювального сезону.

За прогнозами голови українського Союзу споживачів компослуг Олега Попенко. Навесні тарифи на базові послуги зростуть принаймні на 30%. Водоканали вже попередили споживачів про підвищення цін на 28%. А тепло з початком наступного опалювального сезону коштуватиме за 30-60% більше, аніж зараз.